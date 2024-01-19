В четырех регионах Приволжского округа из-за непогоды ограничили движение автобусов

Речь идет о Пензенской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях

ТАСС, 19 января. Движение автобусов и маршрутных транспортных средств временно ограничили из-за метели и порывистого ветра в четырех регионах Приволжского федерального округа, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Самарской области.

"Введено с 17:00 мск 19 января временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Пензенской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей", - говорится в сообщении.

Ограничения введены на нескольких участках дорог М-5 "Урал", Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, подъезд к г. Самара, А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан. Отмечается, что в регионах продолжается сильный порывистый ветер, метель, ограничена видимость. Ориентировочное время окончания временного ограничения движения - 01:00 мск 21 января.