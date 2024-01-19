В России более 1,1 млн человек участвовали в мероприятиях по празднованию Крещения

В МВД отметили, что в ночь на 19 января для обеспечения общественного порядка задействовали более 47 тыс. сотрудников полиции

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Свыше 1,1 млн жителей и гостей России приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Крещения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В РФ состоялось более 8,7 тыс. мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня. В них приняли участие свыше 1,1 млн жителей и гостей нашей страны", - сказала она.

Волк отметила, что в ночь на 19 января для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время богослужений в храмах и монастырях, а также в местах массового купания верующих задействовали более 47 тыс. сотрудников полиции. Также привлекались военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций и общественных объединений правоохранительной направленности.

"Нарушений общественного порядка не допущено", - добавила представитель ведомства.