Для кота, "уволенного" из магазина под Калининградом, завели страницу в соцсетях

Коту Сергею также предложили работу в офисе компании

КАЛИНИНГРАД, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники магазина в Зеленоградске под Калининградом завели в социальных сетях страницу для "уволенного" из него по требованию Роспотребнадзора кота Сергея. Об этом сообщается на странице магазина во "ВКонтакте".

"За последнее время мы получили очень много слов поддержки в адрес нашего любимого сотрудника кота Сергея! Мы видим, что для всех вас важно получать свежие новости. Специально для этого мы завели отдельную страничку", - говорится в сообщении.

На странице кота сообщается, что он живет у руководителя магазина, где о нем "заботятся, как о настоящей знаменитости". Ему предложили работу в офисе компании, но пока не уточняется, в какой именно должности. На странице во "ВКонтакте" у него пока 78 подписчиков.

Кот "проработал" в магазине "Ю-маркет экспресс" на Курортном проспекте Зеленоградска больше двух лет. Для него оборудовали лежанку, которая была рабочим местом. Кот пользовался популярностью среди туристов.

В январе 2024 года кота "уволили" из магазина по требованию регионального управления Роспотребнадзора в связи с нарушением санитарных норм. С заявлением в ведомство обратился один из посетителей торговой точки. Инициативная группа проводит сбор подписей под петицией за возвращение кота на "рабочее место". На ресурсе change.org с 11 января в ее поддержку собрано 6 тыс. 393 подписи.

Кот Сергей номинирован на ежегодную международную премию "Мой ласковый и нужный зверь", учрежденную в Зеленоградске в 2019 году. На нее номинируются животные, совершившие важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ и интернете в прошедшем году.