В Нижегородской области на участке трассы М-7 возобновили движение грузовиков

Ограничения вводились в 00:00 мск 19 января во избежание происшествий

ТАСС, 19 января. Ограничения для движения грузовых автомобилей сняты на участке трассы М-7 в Нижегородской области после завершения снегопада. Об этом говорится в сообщении, распространенным учреждением Упрдор Москва - Нижний Новгород.

"По завершении обильных снегопадов в 18:00 мск 19 января сняты ограничения на движение грузовых транспортных средств по участку М-7 "Волга" с 445-го по 573-й км в Кстовском, Лысковском и Воротынском районах", - отмечается в сообщении.

Ограничения ввели в 00:00 мск 19 января во избежание происшествий.

Дорожные службы продолжают устранять последствия непогоды. В течение дня на этом участке работало более 25 единиц спецтехники. За последние двое суток для обработки использовано более 900 тонн противогололедных материалов.

В целом в Нижегородской области на расчистку и обработку федеральных автодорог М-7 "Волга", Р-158 Нижний Новгород - Саратов и Р-177 "Поветлужье" было выведено более 100 единиц техники. Девять патрульных экипажей проводили регулярный объезд дорог. Для обработки проезжей части в период сильного снегопада использовано порядка 3 тыс. тонн противогололедных материалов.