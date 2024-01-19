В Воронеже создали фильм по воспоминаниям угнанной в Германию жительницы

Картина рассказывает о подконвойном выводе воронежцев в 1942 году - малоизученном трагическом эпизоде в истории города

ВОРОНЕЖ, 19 января. /ТАСС/. Фильм по воспоминаниям Людмилы Гришаевой, пережившей фашистскую оккупацию во время войны и угнанной в Германию в 15-летнем возрасте, создали в Воронеже. Об этом рассказала ТАСС руководитель Научно-образовательного центра устной истории Воронежского института высоких технологий (ВИВТ) Наталья Тимофеева.

"Мы создаем краткий биографический фильм на основе почти четырехчасового видеоинтервью с Людмилой Тимофеевной Гришаевой. Материалов, свидетельствующих о трагедии подконвойного вывода горожан из Воронежа летом 1942 года, практически нет", - рассказала Тимофеева.

Фильм рассказывает о подконвойном выводе воронежцев в 1942 году - малоизученном трагическом эпизоде в истории города.

По данным историков, в 1942-1943 годах в Воронежской области в результате оккупации немецко-фашистскими захватчиками погибли не менее 198 тыс. мирных граждан и военнопленных, почти 77 тыс. человек были угнаны в страны Западной Европы и на оккупированную фашистами Украину для принудительного труда. Гришаеву угнали в городок Виттенберге, где она работала на местной фабрике до 1945 года. В отличие от многих земляков, ей удалось вернуться домой после войны. Центр устной истории сделал с ней видеоинтервью в 2005 году.

Воронеж был оккупирован фашистами 7 июля 1942 года, освобожден советскими войсками 25 января 1943 года. Как рассказала Гришаева в интервью, на основе которого сделан фильм, летом 1942 года с мамой и больной сестрой они спасались от налетов немецкой авиации в подвале дома на проспекте Революции в центре Воронежа. Оккупанты их вывели и повели из города, собирая по дороге колонну. Шедших под конвоем не поили и не кормили, обессилевших расстреливали. Выживших привели через село Хохол в Кузиху, где провели отбор для отправки в Германию.

По словам Тимофеевой, 30-минутный фильм о судьбе Гришаевой будет размещен на онлайн-платформе, разработанной совместно с Институтом всеобщей истории Российской Академии наук.

Центр устной истории действует в ВИВТ с 2014 года, его сотрудники подготовили более 100 интервью по ряду исторических проектов о Великой Отечественной войне, в том числе по принудительному труду граждан Советского Союза в нацистской Германии, по историям узниц женского концентрационного лагеря Равенсбрюк и другие.