В России в 2023 году сгорели более 17 тыс. бань и саун

Вследствие этих пожаров погибли около 100 человек, еще порядка 240 пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Свыше 17 тыс. пожаров произошли в банях и саунах на территории РФ в 2023 году, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 2023 году в банях и саунах на территории домовладений произошло более 17 тыс. пожаров, на которых порядка 100 человек погибли и около 240 пострадали. Статистика по пожарам свидетельствует о том, что наибольшее количество возгораний происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности, неправильной эксплуатации оборудования. От неисправных печей загораются подсобные помещения и хозяйственные постройки", - процитировали в пресс-службе главу МЧС РФ Александра Куренкова.

В МЧС напомнили правила безопасности при растопке бань. Еще при строительстве необходимо изучить особенности установки оборудования. Деревянные части должны быть на значительном расстоянии от печи и дымохода. Перед ней должен находиться предтопочный лист размером 50 на 70 см. Ремонт и чистка трубы должны проводиться регулярно. Перед розжигом нужно проверить наличие тяги в дымоходе. Нельзя использовать для растопки легковоспламеняющиеся жидкости. Если для розжига используется газовая горелка, она должна храниться вдали от источников открытого огня и раскаленных предметов.