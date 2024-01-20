В Москве ожидаются облачная погода и до 6 градусов мороза

Атмосферное давление составит примерно 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и температура до минус 6 градусов прогнозируются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 4-6 градусов мороза, в ночь на воскресенье - до минус 17 градусов.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит примерно 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах минус 9 - минус 4 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 25 градусов.