В Херсонской области назвали перерасчет пенсий приоритетной задачей на 2024

В регионе переоформили и получают российскую пенсию 55 200 человек

ГЕНИЧЕСК, 20 января. /ТАСС/. Приоритетное мероприятие в социальной сфере для властей Херсонской области в 2024 году - перерасчет пенсий. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Наша главная задача - полностью привести социальную сферу региона к российским стандартам. Обеспечить получение гражданами, имеющими на это право по российскому законодательству, всех пособий и выплат. Самое приоритетное - это пересчет пенсий, это будем решать в первую очередь", - сказал он.

Как ранее сообщили в отделении Социального фонда России по Херсонской области, на начало 2024 года переоформили и получают российскую пенсию 55 200 человек. За 17 месяцев работы Пенсионный фонд Херсонской области направил 21,818 млрд рублей на пенсионные и другие региональные выплаты жителям региона.

С 1 марта 2023 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях пенсии выплачиваются по российским нормам. Если после перерасчета размер российской пенсии меньше выплат, которые гражданин получал ранее, то к такой пенсии устанавливается доплата в размере соответствующей разницы. Процесс перехода четырех регионов к общероссийским параметрам пенсионного возраста продлится до 31 декабря 2027 года.