В Москве сделают переразметку на более чем 70 участках улиц

Водители смогут проезжать эти места быстрее на 30-40%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специалисты проведут переразметку на более чем 70 участках крупных магистралей и районных улиц в Москве в текущем году, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"ЦОДД подготовил новые проекты по переразметке на 2024 год. Они затронут более 70 участков на районных улицах и крупных магистралях. Например, на МСД [Московский скоростной диаметр] появятся дополнительные полосы движения на нескольких участках в районе пересечения с ТТК: на съездах сделают два ряда вместо одного, а где сейчас две полосы - увеличат до трех. Благодаря этому водители смогут проезжать эти места быстрее на 30-40%", - говорится в сообщении.

В Зеленограде на Панфиловском проспекте перед пересечением с улицей Каменка сделают четыре полосы движения вместо трех. Тем самым на участке с интенсивным движением пропускная способность дороги вырастет на 25%. Кроме того, в этом году продолжится переразметка заездов на МКАД, станет больше "прикрытых" полос для безопасного перестроения в основной поток.