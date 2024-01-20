Москвичи принесли уже более 6 тыс. новогодних деревьев на переработку

Все деревья перерабатываются в щепу, а в дальнейшем используются как удобрение

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Москвичи сдали на переработку уже более 6 тыс. новогодних деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", которая началась 2 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"За первые недели акции москвичи принесли на переработку более 6 тыс. елок. Часть из них уже превратилась в щепу, которая будет применяться на природных территориях города. По данным прошлых лет, больше всего елей москвичи сдают в первую неделю после старого Нового года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках акции "Елочный круговорот" с 2 января в Москве заработало 600 пунктов приема, до 25 февраля каждый может принести туда новогодние деревья. "Раньше в большинстве случаев елки после праздников отправлялись в мусорные контейнеры или в сугроб рядом с домом. Но на мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, и органические вещества не могут вернуться в почву. В свою очередь, ели, сосны и пихты после грамотной утилизации имеют еще массу вариантов применения", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что все собранные на акции деревья перерабатываются в щепу, а в дальнейшем используются как удобрение, для компостирования и производства почвогрунтов, для отсыпки дорожек на природных территориях и в вольерных комплексах в качестве подстилки для животных, для мульчирования деревьев. Департамент проводит акцию с 2016 года, за это время собрано более 220 тыс. деревьев, из которых получено 3 600 куб. м щепы.