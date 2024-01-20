В Абхазии на двое суток вводят ограничения на электричество из-за дефицита

Согласно графику, поставки электроэнергии будут ограничивать на два часа в ночное время и на два часа в дневное

СУХУМ, 20 января. /ТАСС/. Четырехчасовые ограничения на электроснабжение вводят в Абхазии на двое суток из-за дефицита. Об этом сообщила пресс-служба "Черноморэнерго".

"В связи дефицитом электроэнергии на двое суток, с 00:00 часов 21 января до 00:00 часов 23 января, вводятся временные ограничения на поставку электроэнергии по всей территории Абхазии", - говорится в сообщении.

Согласно графику, будут отключать на два часа в ночное время и на два часа в дневное.

Из-за энергодефицита с ноября западная часть Абхазии получает электричество из России по коммерческой стоимости, восточная часть - из ИнгурГЭС, единственного источника питания республики. Зимой из-за увеличения потребления вода в водохранилище ГЭС опускается до критического уровня, в связи с чем возникает энергодефицит.