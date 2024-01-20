В Москве начался юношеский конкурс "Творчество как профессия"

Имена победителей станут известны весной

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Юные москвичи в возрасте от 11 до 20 лет смогут принять участие в конкурсе "Творчество как профессия", на котором можно будет представить свои произведения, сценарии мероприятий, дизайн-проекты и многое другое. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"В Москве открыт прием заявок на общегородской юношеский конкурс "Творчество как профессия". К участию приглашают москвичей в возрасте от 11 до 20 лет", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, участники конкурса могут подготовить видеоролик или дизайн-проект, рассказ или статью, фотографию, рисунок или даже концепцию культурного мероприятия. Имена победителей станут известны весной. Уточняется, что конкурс проводится в рамках одноименного профориентационного проекта для подростков, запущенного в сентябре 2023 года, благодаря которому можно узнать о возможностях для самореализации в сфере культуры и искусства.

В рамках конкурса ребят разделят на три возрастные категории, предусмотрено четыре номинации. Тем, кто выберет категорию "Текст", надо подготовить произведение собственного сочинения - эссе, статью, рассказ, стихотворение или блог. Номинация "Визуальное искусство" подразумевает создание рисунка, фотографии, инсталляции, дизайн-проекта или арт-объекта в любой технике, в категории "Видео" необходимо снять видеоролик или анимационный фильм. И для четвертой номинации - "Менеджмент в креативных индустриях" - нужно предложить концепцию образовательной, культурной или досуговой программы, сценарий мероприятия.

В пресс-службе добавили, что работы принимаются на сайте конкурса до 17 марта, далее заявки рассмотрит экспертная комиссия. На финальном этапе в апреле участников ждет очная презентация и награждение: им вручат дипломы и памятные подарки. Для всех желающих будет доступен онлайн-курс из 15 видеоуроков, на котором можно будет изучить основы проектной деятельности и планирования, техники критического мышления, мотивации и работы с личными ресурсами, практики работы в команде и презентации идей.