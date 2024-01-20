На Украине заявили о разблокировке румынскими протестующими еще одного КПП на границе

Речь идет о пункте пропуска "Порубное - Сирет", сообщили в Госпогранслужбе страны

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Румынские протестующие прекратили блокировать проезд для украинских грузовиков через пункт пропуска "Порубное - Сирет". Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное" полностью разблокировано! Оформление всех категорий транспортных средств как на въезд, так и на выезд с Украины осуществляется установленным порядком. Для грузовиков продолжает действовать электронная очередь", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Накануне был разблокирован проезд через пункт пропуска "Красноильск - Викову-де-Сус". Днем ранее протестующие румынские водители фур и фермеры перекрыли движение грузовиков через КПП "Халмеу - Дьяково". Они протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны из-за большого количества украинских фур.

Румыния не первая страна ЕС, где протестующие препятствовали движению грузовиков через границу с Украиной. 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчевая" и "Рава-Русская - Гребенное". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини", однако 6 января 2024 года акция протеста на этом пункте пропуска была прекращена. Поляки требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены были сутками ожидать возможности пересечь границу, с начала блокады в очередях умерли три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Венгрии и Словакии.

15 января 2024 года министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил о подписании соглашения с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады переездов возле пунктов пропуска на границе с Украиной. Днем позже украинская Госпогранслужба информировала, что был разблокирован проезд на последнем КПП, акция была завершена. При этом организаторы протестов пригрозили возобновить блокаду, если правительство Польши не выполнит взятые на себя обязательства.