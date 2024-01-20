Румынские протестующие разблокировали третий пункт пропуска на границе с Украиной

Движение для грузовиков разрешили через КПП "Халмеу - Дьяково", заявили в украинской Госпогранслужбе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Румынские протестующие прекратили блокирование проезда для украинских грузовиков через пункт пропуска "Халмеу - Дьяково", тем самым прекратив блокировку государственной границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Сегодня около 13:20 (14:20 мск - прим. ТАСС) представители Приграничной полиции Румынии уведомили о снятии блокирования движения для грузовиков по направлению пункта пропуска "Халмеу", - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пересечение границы осуществляется в обычном режиме.

Указанный КПП был заблокирован 18 января. Ранее румынские протестующие разблокировали движение украинских грузовиков через два других КПП, а именно "Порубное - Сирет" и "Красноильск - Викову-де-Сус".

Румынские водители фур и фермеры, перекрывая движение для украинских грузовиков через контрольно-пропускные пункты на государственной границе, протестовали против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны из-за большого количества украинских фур.

Румыния - не первая страна ЕС, где протестующие препятствовали движению грузовиков через границу с Украиной. 6 ноября прошлого года польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчевая" и "Рава-Русская - Гребенное". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини", однако 6 января 2024 года акция протеста в этом пункте пропуска была прекращена. Поляки требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены были сутками ожидать возможности пересечь границу, с начала блокады в очередях умерли три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Венгрии и Словакии.

15 января 2024 года министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил о подписании соглашения с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады переездов возле пунктов пропуска на границе с Украиной. Днем позже украинская Госпогранслужба информировала, что был разблокирован проезд на последнем КПП, акция была завершена. При этом организаторы протестов пригрозили возобновить блокаду, если правительство Польши не выполнит взятые на себя обязательства.