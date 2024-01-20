В Берлине проходит акция за экологичное ведение сельского хозяйства

По оценкам организаторов, на демонстрацию зарегистрировались 10 тыс. участников

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Несколько тысяч человек в Берлине принимают участие в демонстрации в поддержку более экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства и изменения питания. Манифестация проходит под лозунгами "Хорошей пище нужно будущее - за сельское и экологически чистое сельское хозяйство, без ГМО!" и "Мы устали от агропромышленного комплекса!", передает корреспондент ТАСС.

По оценкам организаторов, на демонстрацию зарегистрировались 10 тыс. участников. Акция проходит на фоне открывшейся накануне Международной зеленой недели - выставки-продажи сельскохозяйственной продукции. Около 12:00 (14:00 мск) протестующие собрались на митинг перед штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии - партии канцлера Олафа Шольца. "Фермерское и более экологичное сельское хозяйство - это правильный ответ на климатический кризис, вымирание видов и голод в мире, а не генная инженерия, патенты и глифосат!" - говорится в анонсе манифестации.

Многие участники одеты в костюмы пчел или коров, в руках они держат флаги организаций по защите окружающей среды. Кроме того, многие активисты несут плакаты с такими лозунгами, как "Отстаньте от нас", "Генная пища? Нет, спасибо", "Я считаю, что это вредно" или "Нет промышленному сельскому хозяйству". Акцию протеста сопровождает громкая барабанная дробь и музыка на волынке.

В нескольких метрах от активистов находятся пригнанные сюда тракторы и фургоны. С утра из регионов прибыло около 40-50 тракторов. На баннерах, среди прочего, написано: "Фермерская земля принадлежит фермерам", "Продовольствие - это политическое дело!" или "Крестьяне превыше корпоративных интересов". Ожидается, что протестующие пройдут маршем через правительственный квартал, мимо Бундестага, к Ведомству федерального канцлера, где состоится заключительный митинг.

Утром фермеры вручили министру сельского хозяйства ФРГ Джему Оздемиру ноту протеста под названием "Остановим несправедливость и голод - укрепим права фермеров во всем мире". В ней также критикуется слишком робкий подход федерального правительства, например, в плане обеспечения безопасности планирования и финансирования преобразования селького хозяйства в более благоприятные условия. Оздемир принял требования протестующих, которые прибыли на ярмарочную площадь с несколькими десятками тракторов. В субботу там же состоялась международная конференция министров сельского хозяйства под председательством Оздемира.

Протесты фермеров в Германии

Ранее глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид пригрозил начать 22 января новые масштабные протесты аграриев, если правительство ФРГ не пойдет навстречу и не откажется от планов отмены некоторых льгот, в частности скидок на дизель. Руквид назвал предыдущие акции фермеров лишь "предвестником землетрясения".

На прошлой неделе по всей Германии проходили крупные акции протеста фермеров против планов правительства сократить субсидии и отменить ряд налоговых льгот для аграриев. 15 января в Берлин прибыло более 5 тыс. единиц сельхозтехники. Тысячи фермеров собрались у Бранденбургских ворот. Некоторые держали плакаты с требованием отставки правительства Шольца. К акции сельхозпроизводителей присоединились экспедиторы и ремесленники. Кроме того, на минувшей неделе бастовали машинисты с требованием повысить зарплату.