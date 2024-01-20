"Поезд Победы" прибыл на станцию Новый Петергоф

Он имеет 10 тематических вагонов, которые посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Первая в мире интерактивная выставка "Поезд Победы", размещенная в движущемся поезде, начала путешествие по России с Петербурга в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда. Тематические вагоны прибыли на станцию Новый Петергоф, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"В Петербург на станцию Новый Петергоф прибыл "Поезд Победы". В Северной столице он пробудет три дня - до 22 января включительно. Именно из нашего города этот уникальный поезд в этом году начнет свое путешествие по России. Ближайшие следующие остановки - Гатчина, Волосово, Кингисепп и Луга, в период с 23 по 28 января", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в "Поезде Победы" 10 тематических вагонов, которые посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий: дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения реалистичных фигур.

В 2023 году передвижной музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников. Скульптуры выполнены с портретным сходством: по фотографиям воспроизведены позы, эмоции, выражения лиц подсудимых.

В экспозицию также вошли: биолаборатория военной Японии, где проводились жестокие эксперименты над людьми, фрагмент интерьера зала судебного процесса во Дворце юстиции Нюрнберга, объемная мультимедийная карта, отражающая ход Второй мировой войны.

Организаторы также сообщили, что первыми посетить уникальный музей смогли защитники Ленинграда и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", герои и семьи бойцов специальной военной операции, представители Комитета семей воинов Отечества и фонда "Защитники Отечества". Старт проекта в 2024 году посвящен историческим событиям, связанным с 80-летием освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

О проекте

Проект "Поезд Победы" реализован командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат", при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и ВОД "Волонтеры Победы".