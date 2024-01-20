В Иркутской области готовят план поездок представителей местных властей в зону СВО

Губернатор Игорь Кобзев также рассказал, что 20 января прошла очередная онлайн-встреча участников военной операции с родными и близкими

ТАСС, 20 января. План поездок представителей местных властей в зону проведения специальной военной операции в ближайшее время будет готов в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"В ближайшее время будет готов план поездок представителей местных властей на территорию СВО, а также план отправки гуманитарной помощи. Мэры должны быть на связи с командованием частей, чтобы оперативно реагировать на запросы бойцов в части оборудования и каких-либо других вещей, а также курировать поддержку семей", - написал он в Telegram-канале.

Кобзев отметил, что людям важно видеть заботу. По его словам, они в коем случае не должны остаться один на один со своими проблемами. Губернатор Иркутской области также рассказал, что 20 января прошла очередная онлайн-встреча участников СВО с родными и близкими. "Сегодня к телемосту подключились 15 военнослужащих. Девять из них - братчане, остальные - иркутяне", - сообщил он. На связи были мэр Иркутска Руслан Болотов, глава Братска Сергей Серебренников, который в настоящее время находится в зоне СВО, куда привез партию гуманитарного груза.