В 2023 году более 6 млн человек посетили Эйфелеву башню

Это на 8% больше, чем в 2022-м, отмечено в коммюнике Общества по эксплуатации Эйфелевой башни

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Около 6,3 млн человек посетили Эйфелеву башню в 2023 году,. Об этом говорится в коммюнике Общества по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE).

"Зафиксирован рост посещаемости башни: в 2023 году ее посетили 6,318 млн человек, что на 8% больше, чем в 2022 году. Прошлый год был отмечен многочисленными мероприятиями, посвященными 100-летию со дня смерти Гюстава Эйфеля", - отмечается в тексте.

В SETE добавили, что главная парижская достопримечательность популярна прежде всего у самих французов: в 2023 году их доля от общего числа посетителей составила 18,9%. За ними следуют американцы (13,2 %). Среди посетителей из других стран Европы наиболее частыми гостями башни были немцы (7,8%), англичане (6,8%) и испанцы (6,4%).

Эйфелева башня была возведена в Париже на Марсовом поле к Всемирной выставке 1889 года. Она названа в честь своего конструктора Гюстава Эйфеля. Соавторами проекта были инженеры Морис Кёхлен и Эмиль Нугье, а также архитектор Стефан Совестр. Строительные работы велись в течение 26 месяцев. Торжественное открытие состоялось 31 марта 1889 года, 15 мая того же года на нее поднялись первые посетители.

После установки новой антенны на вершине башни в 2022 году ее общая высота составила 330 м. Эйфелева башня является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Парижа. С момента открытия башню посетили более 300 млн человек.

Эйфель родился 15 декабря 1832 года в Дижоне, умер 27 декабря 1923 года в Париже. Он создал многочисленные мосты, вокзалы, виадуки и маяки. Среди его наиболее известных работ также значатся вращающийся купол обсерватории в Ницце и проектирование каркаса Статуи Свободы в Нью-Йорке.