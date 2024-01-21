В Хабаровском крае отловили тигра, который убил более 10 собак в селах

Животное осмотрят и направят в специализированный центр на реабилитацию

ТАСС, 21 января. Специалисты отловили тигра, нападавшего на собак в двух селах Хабаровского края. Он убил более 10 домашних животных, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев.

"В ночь с 20 на 21 января специалисты управления краевого охотхозяйства совместно со службой по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края отловили "конфликтного" тигра в поселке Среднехорский района имени Лазо. В этом населенном пункте, а еще в селе Гвасюги хищник унес более 10 собак", - написал Дегтярев.

На отлов тигра ушло 10 дней. Теперь его должны осмотреть ветеринары. После этого Роспотребнадзор определит, в какой специализированный центр направить животное на реабилитацию.