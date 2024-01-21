В Москве ожидаются переменная облачность и до 12 градусов мороза

Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и температура до минус 12 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет 10-12 градусов мороза, в ночь на понедельник - до минус 18 градусов.

Ветер северо-западный, западный 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус 10 до минус 20 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 25 градусов.