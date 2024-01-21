Пассажиры метро Москвы смогут подать заявку на изменение температуры в поездах

В поездах Серпуховско-Тимирязевской линии у наддверных экранов разместили более 700 стикеров с QR-кодом, который ведет на электронную форму обратной связи

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пилотный проект, в рамках которого пассажиры московского метро смогут подать заявку на изменение температуры в поездах, запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии. Воспользоваться формой обратной связи можно с помощью QR-кода на стикере у наддверных экранов вагонов, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

"Благодаря стикерам с QR-кодом в вагонах метро пассажир может оставить сообщение, если температура воздуха для него не подходит. Это позволит службам метрополитена реагировать быстрее и еще качественнее настраивать климат внутри составов. Если эксперимент окажется успешным, то мы разместим информационные материалы с кодами и в других поездах, а потом и во всем городском транспорте. Продолжаем делать поездки комфортнее по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В пресс-службе пояснили, что в рамках пилотного проекта во всех поездах Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро у наддверных экранов разместили более 700 стикеров с QR-кодом, который ведет на электронную форму обратной связи. Пассажиры смогут найти информацию о номере вагона и подсказку, где воздух в салоне циркулирует лучше. Если пассажир считает, что температура в салоне поезда не очень комфортная, он может сообщить об этом через электронную форму обратной связи. Для этого достаточно навести камеру телефона на QR-код, перейти в форму, указать номер линии, дату, время поездки и комментарий. Номер вагона будет заполнен автоматически. Каждая заявка будет отработана специалистами.

При этом в материале отмечается, что при настройке температуры в вагонах сотрудники метро ориентируются на санитарно-эпидемиологические требования. У кондиционеров два режима работы - летний и зимний, это позволяет сохранять комфортную температуру в любое время года.