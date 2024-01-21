Более 11 тыс. иностранных студентов обучаются в МГУ

Всего в российских вузах обучается 351 тыс. иностранцев

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 11 тыс. иностранных студентов, аспирантов и слушателей программ дополнительного образования обучаются в российских и зарубежных филиалах МГУ имени Ломоносова. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

"Всего в МГУ обучаются 11 050 иностранных студентов, аспирантов и слушателей программ дополнительного образования", - сказал он, выступая на Дне открытых дверей.

По данным ректора, почти половина из них (48%) обучаются по основным образовательным программам в Москве.

"Растет интерес к обучению в МГУ со стороны абитуриентов из КНР, Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Вьетнама, Мексики и других стран", - отметил Садовничий.

По данным Минобрнауки России, всего в российских вузах в 2023-2024 учебном году обучается 351 тыс. иностранцев.

О направлениях обучения

Как уточнил Садовничий, около 98% направлений подготовки в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова представляют собой шестилетнее образование благодаря интегрированной магистратуре.

"У нас, несмотря на реформы, в основном шестилетнее образование. Даже если по закону мы обязаны бакалавриат иметь четырехлетний, то мы придумали интегрированную магистратуру по тому же направлению, что и бакалавриат. Таким образом, 98% [специальностей] в МГУ - это шестилетнее образование", - сказал он, выступая на Дне открытых дверей МГУ.

По данным ректора, в университете реализуются программы бакалавриата по 45 направлениям, магистратуры - по 48. Еще на 12 факультетах реализуются программы шестилетнего специалитета, а на факультете фундаментальной медицины - семилетнего.

Садовничий также отметил, что с этого учебного года в вузе появились новые междисциплинарные образовательные программы, среди которых "Физико-химическая инженерия биосистем", "Космическое право", "Современный русский язык: системные, когнитивные и прикладные аспекты".