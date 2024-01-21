Трутнев назвал регионы ДФО, которые активно участвуют в восстановлении ДНР

В их числе Якутия, Сахалин и Хабаровский край

ТАСС, 21 января. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отметил активность Якутии, Сахалина и Хабаровского края в восстановлении подшефных территорий в Донецкой Народной Республике (ДНР).

"Хочу поблагодарить глав регионов за работу на освобожденных территориях, справились все. <…> Но все-таки хочу выделить тех, о ком более всего говорили с теплотой люди в Донецкой Народной Республике. Это город Кировское, восстановлением которого занимается Якутия, Шахтерск - подшефная территория Сахалинской области и город Дебальцево, находящийся под кураторство Хабаровского края", - привела пресс-служба аппарата Трутнева его слова по итогам выездного совещания о работе по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в 2023 году.

В 2023 году Якутия в городе Кировском ДНР завершила работы на 41 объекте, выполнила замену тепловых сетей, благодаря чему обеспечила 90% отопления города. В этом году Якутия приступила к реализации специального инфраструктурного проекта еще в Докучаевске Донецкой Народной Республики. "Сейчас было принято решение, что, практически выполнив свою миссию в городе Кировское, переходим в город Докучаевск, там тоже будем работать по разным направлениям, но город Кировское не оставим. Там продолжит работу филиал нашей больницы, мы там открыли первый в ДНР ИТ-центр", - приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.

Что касается Сахалина, то в 2023 году регион завершил в подшефном Шахтерске работы почти на 30 объектах, в том числе в школах и детских садах. Для электроснабжения Шахтерска и Шахтерского района были заменены и установлены десять комплектных трансформаторных подстанций, а для обеспечения подготовки города к отопительному сезону закуплены и переданы аварийные запасы труб и фасонных изделий. Порядка 950 проживающих в Шахтерске детей отдохнули в детских оздоровительных лагерях на море в Крыму. В наступившем году Сахалин планирует провести в подшефном городе строительно-монтажные работы на 24 объектах.

Хабаровский край за 2023 год восстановил в Дебальцево 24 объекта, в том числе три социальных: спортплощадку "Амур", детский сад и многофункциональный центр. В девяти общеобразовательных и дошкольных учреждениях были отремонтированы пищеблоки, восстановлены девять автомобильных дорог общей площадью более 44 тыс. кв. метров. Организован отдых 270 детей из Дебальцево в детских лагерях на побережье Черного моря. В этом году в Дебальцево планируется отремонтировать более 30 тыс. кв. метров автомобильных дорог.