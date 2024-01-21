В Ульяновской области отменили занятия в школах из-за снегопада

В Казани рекомендовали перейти на дистант

ТАСС, 21 января. Власти Ульяновской области в связи со снегопадами приняли решение отменить занятия в школах региона 22 января, в Казани рекомендовали перейти на дистант, а в Чебоксарах освободили от уроков начальные классы, сообщили региональные и муниципальные власти.

"Управление образования исполкома Казани рекомендовало школам города организовать завтра учебный процесс в дистанционном формате. Если родителям не с кем оставить детей, то в учебных заведениях откроют дежурные классы с очными занятиями", - говорится в сообщении управления.

В Чебоксарах 22 января в связи с непогодой отменены занятия у начальных классов, школьные автобусы не выйдут на рейсы. Учебный процесс организуют с применением электронных и дистанционных технологий, уточнили в управлении образования города.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в Telegram-канале об отмене занятий во всех школах 22 января. "За это время расчистить все подъездные пути и школьные дворы", - поручил глава региона.