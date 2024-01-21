В четырех регионах ПФО сняли ограничения на движение на федеральных трассах

Они были введены из-за сильных снегопадов

ТАСС, 21 января. Ограничения на движение грузовиков и автобусов сняты на участках федеральных трасс в Ульяновской области, Марий Эл, Чувашии и Татарстане, следует из информации, опубликованной на сайте ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".

"Движение по участкам федеральных автодорог Ульяновской области обеспечено в штатном режиме", - говорится в сообщении. Также на сайте отмечается, что ограничения на движения по трассам сняты в Татарстане, Марий Эл и Чувашии.

Ограничения на автодорогах в регионах были введены из-за сильных снегопадов с 19 января. Так, в Татарстане они действовали на нескольких участках трассы М-7 "Волга", на участках трасс Р-241, Р-239, А-295, Р-151. В Чувашии движение ограничивалось на участках трасс М-7 "Волга", А-151, Р-176 "Вятка", М-7 "Волга". В Марий Эл - на участках трасс А-295, Р-176 "Вятка", Р-177 "Поветлужье". А в Ульяновской области ограничения вводились на участках трасс Р-241, Р-178 и А-151.