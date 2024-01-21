В Татарстане вывезли более 1 млн куб. м снега с трассы М-12

Трасса связывает Москву и Казань

ТАСС, 21 января. Дорожники вывезли более 1 млн куб. м снега с проезжей части на трассе М-12 "Восток" в Татарстане, сообщается в Telegram-канале республиканского Миндортранса.

Трасса М-12 "Восток" связывает Москву и Казань, проходит через территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашии и Татарстана.

"Общий объем выпавшего и принесенного метелью снега за период с 19 по 20 января 2024 года составил 2 400 000 куб. м. Дорожники убрали с проезжей части более 1 000 000 куб. м снега, что эквивалентно примерно 100 000 кузовам "Камазов", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что все грузовые автомобили, которые попали в снежный плен на границе Чувашии и Татарстана по направлению в Москву - пропущены. Однако движение от Канаша до села Шали по-прежнему ограничено. На данный момент остаются занесенными 49 км проезжей части. На уборке снега задействовано более 50 единиц техники. Водителей просят воздержать от поездок по М-12 в Татарстане.

В пятницу, 19 января, из-за сильных снегопадов на трассе ввели ограничение на движение для всех типов транспортных средств. Сотрудники МЧС развернули на трассе для водителей и пассажиров мобильные пункты обогрева и питания.