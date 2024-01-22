Во Владивостоке среднесуточная температура упала на 16 градусов

Ожидается, что температурный фон вернется в климатические рамки к выходным

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Среднесуточная температура воздуха во Владивостоке за последние пять дней упала с минус 1,8 градуса до минус 18 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра. Текущий показатель остается ниже климатической нормы.

"Среднесуточная температура воздуха за вчерашние сутки по Владивостоку составила минус 18 градусов при климатической норме в минус 12 градусов. Ожидается, что такой температурный фон будет сохраняться и вернется в климатические рамки только к выходным", - сообщили в пресс-службе.

В прошлую среду столбик термометра во Владивостоке поднимался до плюс 4 градусов, а среднесуточная температура составляла минус 1,8 градуса.

Как ранее пояснял глава Примгидромета Борис Кубай, ось фронтальной зоны продолжает движение на юг, а вслед за ней идет порция холодного арктического воздуха. Из-за этого температура в нижней тропосфере над Владивостоком упала до минус 18 градусов. При этом у поверхности земли в утренние часы во Владивостоке может быть около минус 20, а на севере края - ниже минус 30 градусов.