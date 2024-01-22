На Сахалине объявили предупреждение об опасной ледовой обстановке

Синоптики прогнозируют подход циклона на территорию региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 января. /ТАСС/. Спасатели объявили на 23 января предупреждение об опасной ледовой обстановке на Сахалине в связи с прогнозируемым приходом циклона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области.

"23 января в заливе Мордвинова и на остальных участках юго-восточного побережья Сахалина в связи с ухудшением погодных условий выходить на лед опасно", - сказали в агентстве.

В зимнее время на Сахалине многие рыбаки-любители отправляются на подледную рыбалку, часто игнорируя предупреждения спасателей. В дни опасной ледовой обстановки спасателям приходится снимать с оторванных льдин сотни человек, есть также случаи гибели.

Синоптики прогнозируют в начале этой недели подход циклона на территорию Сахалинской области, который принесет обильный снег, сильную метель, порывистый ветер.