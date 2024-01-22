В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать до 23 января

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению в воздухе вредных примесей, ввели в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в западно-сибирском УГМС.

"Введен [режим неблагоприятных метеоусловий] пока по 23 января", - сказала собеседница агентства.

Также режим НМУ продолжает действовать в Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Во время неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.

В этот период предприятиям, где производство связано с выбросом загрязняющих веществ, предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.