На Кубе международный форум журналистов собрал представителей СМИ из 34 стран

На мероприятии обсудят противодействие распространению дезинформации и фейковых новостей и влияние социальных сетей на распространение информации

ГАВАНА, 22 января. /ТАСС/. Международный форум журналистов "Новая операция Правда", организованный информационным агентством Prensa Latina, начался в воскресенье в Гаване и собрал более 60 делегатов из 34 стран, в том числе из России.

Основные темы информационного форума - противодействие распространению дезинформации и фейковых новостей, влияние социальных сетей на распространение новостей и цифровизация информационного пространства в целом. Внимание также уделяется и отношениям современной Кубы с миром в условиях санкций.

Мероприятие приурочено к 65-й годовщине Операции "Правда", инициатором которой был лидер Кубинской революции Фидель Кастро. Спустя несколько недель после свержения диктатора Фульхенсио Батисты в 1959 году несколько средств массовой информации США развернули масштабную кампанию по дискредитации революционного процесса в карибской республике и ее лидеров революции. После этого Кастро пригласил в страну несколько сотен журналистов со всего мира, чтобы за рубежом увидели, как обстоит ситуация на Кубе в реальности. Результатом Операции "Правда" помимо альтернативного освещения исторических событий в регионе стало создание информационного агентства Prensa Latina, которое объединило десятки журналистов из Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

"65 лет назад Куба столкнулась с натиском информационной войны, целью которой было положить конец мечте о свободе. Исторический лидер Кубинской революции Фидель Кастро Рус собрал почти 400 журналистов со всего мира в разгар кампании, которую он назвал самой позорной, преступной и несправедливой, развязанной против любого народа", - заявил на открытии информационного форума в присутствии президента Кубы Мигеля Диас-Канеля руководитель Prensa Latina Энрике Гонсалес Акоста. Он отметил, что сейчас агентство играет заметную роль в представлении позиций стран глобального Юга в мировом информационном пространстве.

Форум журналистов "Новая операция Правда" продлится до понедельника, 22 января.