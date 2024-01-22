Комитет Госдумы обсудит изменение правил перевозки животных на транспорте

Обсуждение состоится после происшествия с выброшенным из поезда котом в Кирове, который впоследствии погиб

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды обсудит во вторник изменения правил перевозки животных на транспорте.

Обсуждение состоится после происшествия с выброшенным из поезда котом в Кирове, который впоследствии погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

"Завтра комитет соберется, чтобы обсудить улучшения правил перевозки животных на всех видах транспорта", - говорится в сообщении.

Ранее в РЖД сообщали о планах внести изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. В частности, проводникам будет запрещено высаживать их из поезда.