Спасти кота Твикса: как перевозить животных в поездах

Кота Твикса, которого выпустили из поезда в мороз, разыскивают сотни волонтеров. Многих оставила неравнодушными история домашнего питомца, который ехал в поезде в сопровождении своего хозяина, но в итоге оказался на улице в Кирове.

Твикс выбрался из переноски и пошел бродить по вагону поезда. Его заметили другие пассажиры и сообщили об этом проводнице. Она опросила всех присутствующих, но никто не опознал кота, поэтому сотрудница выпустила животное. РЖД уже проводит внутреннее расследование, ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура.

Отвечаем на распространенные вопросы о том, как правильно перевозить животных в поезде, — в карточках ТАСС.

Каких животных можно перевозить в поездах 1 В поездах дальнего следования можно перевозить мелких домашних животных, к которым относятся кошки, лисы-феньки, домашние лисы (Беляева), карликовые свиньи и козы, собаки мелких пород. Также разрешено провозить собак крупных пород, приматов (например, мелких обезьян), мелких грызунов (белок, декоративных кроликов и крыс, домовых мышей, морских свинок, хомяков, шиншилл), ежей, енотов, норок, птиц, мелких неядовитых земноводных и пресмыкающихся, аквариумных рыб и моллюсков, пиявок, а также членистоногих (бабочек, неядовитых пауков, ракообразных). Согласно правилам РЖД, к перевозке не допускаются животные и птицы, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров и работников. Речь идет о недомашних, неприрученных животных. Не допускаются к провозу животные, которые имеют болезненный вид, подопытные, грязные, имеют неприятный запах, не приучены к клетке, перевозке в поездах, демонстрируют угрожающее или беспокойное поведение.

Плата за перевозку животных 2 Мелкие домашние животные провозятся сверх установленной нормы провоза ручной клади. На одном месте можно перевозить не более двух мелких домашних животных. За перевозку мелких домашних животных в поездах дальнего следования взимается плата, размер которой устанавливает перевозчик. Согласно данным РДЖ, в зависимости от тарифа стоимость провоза животного может составить от 382,5 до 4 546 рублей. Некоторые пассажиры предпочитают выкупать все места в купе: в таком случае отдельная плата за перевозку мелких домашних животных не взимается. Если пассажир откажется от перевозки животного до отправления поезда, ему вернут платежи в размере стоимости перевозки багажа, но за операцию по возврату платежей взимается сбор. В поездах дальнего следования также можно провозить крупных и служебных собак, но они могут ехать с владельцем или сопровождающим только в отдельном купе. В этом случае оплачивается полная стоимость всех незанятых мест по тарифу на перевозку взрослого пассажира без дополнительной оплаты за провоз животного. Общее количество собак и их сопровождающих в купе не должно превышать количество мест в нем. Собак-проводников инвалиды могут провозить с собой в любом вагоне, если на животных есть документы, подтверждающие их специальное обучение. Плата за перевозку таких собак не взимается, перевозочные документы не оформляются.

Как перевозить животных в поездах 3 Мелких домашних животных необходимо перевозить в ящиках, корзинах, клетках и контейнерах. Их помещают на местах для размещения ручной клади, чтобы животные не могли нанести вред пассажирам, работникам и имуществу перевозчика. Размер занимаемого переноской места по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. Чтобы провозить в поездах мелких домашних животных, предъявлять ветеринарные документы не требуется. Если в поездах дальнего следования мелкие собаки не помещены в контейнеры для транспортировки, они перевозятся в порядке, предусмотренном для перевозки крупных и служебных собак. При перевозке мелких домашних животных владельцы или сопровождающие должны обеспечить соблюдение в вагоне санитарно-гигиенического режима. Приматы, мелкие грызуны, насекомоядные, хищники, членистоногие, мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся провозятся в клетках, контейнерах и террариумах. Птицы в поезде должны быть в клетках, а рыбы и моллюски — в аквариумах. Крупные и служебные собаки перевозятся в намордниках и с поводком. Они должны находиться на полу купе. У собаки-проводника должны быть ошейник и намордник. Они находятся у ног пассажира, которого сопровождают.