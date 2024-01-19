Спасти кота Твикса: как перевозить животных в поездах

Кота Твикса, которого выпустили из поезда в мороз, разыскивают сотни волонтеров. Многих оставила неравнодушными история домашнего питомца, который ехал в поезде в сопровождении своего хозяина, но в итоге оказался на улице в Кирове.
Твикс выбрался из переноски и пошел бродить по вагону поезда. Его заметили другие пассажиры и сообщили об этом проводнице. Она опросила всех присутствующих, но никто не опознал кота, поэтому сотрудница выпустила животное. РЖД уже проводит внутреннее расследование, ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура.
Отвечаем на распространенные вопросы о том, как правильно перевозить животных в поезде, — в карточках ТАСС.
Каких животных можно перевозить в поездах
1
В поездах дальнего следования можно перевозить мелких домашних животных, к которым относятся кошки, лисы-феньки, домашние лисы (Беляева), карликовые свиньи и козы, собаки мелких пород.
Также разрешено провозить собак крупных пород, приматов (например, мелких обезьян), мелких грызунов (белок, декоративных кроликов и крыс, домовых мышей, морских свинок, хомяков, шиншилл), ежей, енотов, норок, птиц, мелких неядовитых земноводных и пресмыкающихся, аквариумных рыб и моллюсков, пиявок, а также членистоногих (бабочек, неядовитых пауков, ракообразных).
Согласно правилам РЖД, к перевозке не допускаются животные и птицы, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров и работников. Речь идет о недомашних, неприрученных животных. Не допускаются к провозу животные, которые имеют болезненный вид, подопытные, грязные, имеют неприятный запах, не приучены к клетке, перевозке в поездах, демонстрируют угрожающее или беспокойное поведение.
Плата за перевозку животных
2
Мелкие домашние животные провозятся сверх установленной нормы провоза ручной клади. На одном месте можно перевозить не более двух мелких домашних животных. За перевозку мелких домашних животных в поездах дальнего следования взимается плата, размер которой устанавливает перевозчик. Согласно данным РДЖ, в зависимости от тарифа стоимость провоза животного может составить от 382,5 до 4 546 рублей.
Некоторые пассажиры предпочитают выкупать все места в купе: в таком случае отдельная плата за перевозку мелких домашних животных не взимается.
Если пассажир откажется от перевозки животного до отправления поезда, ему вернут платежи в размере стоимости перевозки багажа, но за операцию по возврату платежей взимается сбор.
В поездах дальнего следования также можно провозить крупных и служебных собак, но они могут ехать с владельцем или сопровождающим только в отдельном купе. В этом случае оплачивается полная стоимость всех незанятых мест по тарифу на перевозку взрослого пассажира без дополнительной оплаты за провоз животного. Общее количество собак и их сопровождающих в купе не должно превышать количество мест в нем.
Собак-проводников инвалиды могут провозить с собой в любом вагоне, если на животных есть документы, подтверждающие их специальное обучение. Плата за перевозку таких собак не взимается, перевозочные документы не оформляются.
Как перевозить животных в поездах
3
Мелких домашних животных необходимо перевозить в ящиках, корзинах, клетках и контейнерах. Их помещают на местах для размещения ручной клади, чтобы животные не могли нанести вред пассажирам, работникам и имуществу перевозчика. Размер занимаемого переноской места по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. Чтобы провозить в поездах мелких домашних животных, предъявлять ветеринарные документы не требуется.
Если в поездах дальнего следования мелкие собаки не помещены в контейнеры для транспортировки, они перевозятся в порядке, предусмотренном для перевозки крупных и служебных собак.
При перевозке мелких домашних животных владельцы или сопровождающие должны обеспечить соблюдение в вагоне санитарно-гигиенического режима.
Приматы, мелкие грызуны, насекомоядные, хищники, членистоногие, мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся провозятся в клетках, контейнерах и террариумах.
Птицы в поезде должны быть в клетках, а рыбы и моллюски — в аквариумах.
Крупные и служебные собаки перевозятся в намордниках и с поводком. Они должны находиться на полу купе.
У собаки-проводника должны быть ошейник и намордник. Они находятся у ног пассажира, которого сопровождают.
Что делать, если животное пропало
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Если в поездке животное пропадет или ему будет нанесен вред по вине перевозчика, его владелец может решить вопрос в порядке гражданского судопроизводства.
Согласно статье 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Кроме того, в данном случае можно обратиться к статьям 793 и 796 ГК РФ, которые предусматривают ответственность за причинение вреда в результате ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке груза, в частности в случае его утраты.
Как объяснил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в случае пропажи животного значение будет иметь то, в каком состоянии оно будет найдено. Так, если пропавший кот жив, но его здоровью был нанесен ущерб, можно будет завести административное дело. Если кот погиб, ситуацию могут квалифицировать как жестокое обращение с животными. В таком случае, по его словам, "можно говорить о наступлении более серьезной ответственности".