В РЖД проводят расследование после инцидента с выброшенным из поезда котом в Кирове

В компании также отметили, что волонтеры-железнодорожники приступили к поискам животного

КИРОВ, 19 января. /ТАСС/. Компания РЖД начала служебное расследование после того, как проводница в Кирове выбросила кота Твикса, который ехал с хозяином в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

"РЖД крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда в Кирове", - говорится в сообщении. Как уточнили в компании, кот ехал в поезде вместе с хозяином, но в какой-то момент сбежал из купе. Проводник решил удалить беспризорное животное из поезда по неизвестным причинам. По итогам служебного расследования "действиям работника будет дана соответствующая оценка", - заявили в РЖД.

К поискам кота приступили волонтеры-железнодорожники Кирова, отметили в РЖД и принесли извинения пассажиру за произошедшее. В компании сообщили, что сделают все возможное, чтобы вернуть кота хозяину и не допускать впредь таких инцидентов.

Объявления о пропавшем коте размещены в группах соцсетей, посвященных поиску животных. К поискам подключились люди.