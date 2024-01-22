В Москве расширили зону платных парковок

С 22 января в зону действия резидентных разрешений вошли 50 участков

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пятьдесят участков московских улиц вошли в зону платной парковки, с 22 февраля список пополнит еще 31 участок. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 22 января в зону действия резидентных разрешений вошли 50 участков. Жители указанных домов могут оформить парковочное разрешение и парковаться бесплатно. Сделать это можно на портале mos.ru. Срок предоставления услуги - 6 рабочих дней", - говорится в публикации.

Также с 22 февраля в зону действия парковочных разрешений войдет еще 31 участок улиц, в том числе и отдельные дома. Отмечается, что муниципальные депутаты согласовали изменения. Адреса можно посмотреть на едином транспортном портале.

"Платные парковки позволяют местным жителям получить приоритет при выборе места возле дома, так как освобождаются быстрее. Также благодаря им уменьшается количество нарушений правил стоянки и время прибытия на место экстренных служб, что делает город безопаснее", - пояснили в департаменте.