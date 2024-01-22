Комитет ГД 22 января рассмотрит законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

По словам главы комитета Павла Крашенинникова, в первом чтении его могут рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 24 января

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрит на заседании в понедельник проект о конфискации имущества за фейки об армии. Как заявил глава комитета Павел Крашенинников, в первом чтении законопроект может быть рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 24 января.

"Мы предлагаем дополнительно в повестку поставить проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс. Вы знаете, он практически всеми лидерами фракций внесен. Есть предложение и решение сегодня его разослать и предложить наше решение для того, чтобы рассмотреть на пленарном заседании в среду у нас в Государственной думе", - сказал Крашенинников в ходе заседания комитета.

Законопроект

Документ вносит изменения в статью 104.1 УК РФ, которая касается конфискации имущества, и расширяет перечень преступлений, по которым она возможна. В частности, в перечень предлагается внести преступления по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ) и 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

Часть 2 статьи 280.4 УК РФ предлагается дополнить пунктами о совершении преступления из корыстных побуждений или найму и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. При этом предусмотренное частью наказание менять не предлагается. Также законопроект расширяет в этой статье перечень статей УК РФ, которые указаны в примечании как преступления, направленные против безопасности РФ. К ним предлагается отнести статьи 281.1 (содействие диверсионной деятельности), 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и статью 281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем).

В статью 48 УК РФ (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград) предлагается внести положение о возможности лишать по решению суда званий и наград за ряд преступлений. Речь идет о статьях 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ), 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Также в этом списке, в частности, статьи 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц), 284.3 (оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов) и 354.1 (реабилитация нацизма).