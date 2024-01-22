В Донецке приспустили флаги в память о погибших из-за обстрела со стороны ВСУ 21 января

Флаги приспущены на административных зданиях и флагштоках у центральной площади столицы

ДОНЕЦК, 22 января. /ТАСС/. Флаги приспустили в Донецке в память о погибших после обстрела рынка со стороны Вооруженных сил Украины, передает корреспондент ТАСС.

Флаги приспущены на административных зданиях и флагштоках у центральной площади столицы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Украинские войска утром 21 января нанесли массированный удар из ствольной артиллерии по рынку в Кировском районе Донецка. В результате атаки погибли 27 человек, 25 получили ранения различной степени тяжести. В результате трагедии 22 января было объявлено днем траура по погибшим. Как сообщила ТАСС омбудсмен региона Дарья Морозова, она направила письма уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также в международные правозащитные организации. В своих обращениях Морозова поставила адресатов в известность о трагедии, которая произошла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, а также призвала принять меры в отношении виновных.