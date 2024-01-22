Пресс-центр ТАСС откроется в Региональном информационном центре Ставрополья

Он станет пятым по счету в городах России

СТАВРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Пресс-центр ТАСС откроется в Региональном информационном центре Ставропольского края. Намерения о создании проекта были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года.

Региональный информационный центр Ставропольского края и пресс-центр ТАСС откроются на площадке Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ). Планируется, что ТАСС и Ставропольский край будут сотрудничать в создании информационных продуктов. Кроме того, агентство будет проводить обучающие и экспертные мероприятия для ведущих региональных медиа.

Пресс-центр ТАСС в Региональном информационном центре Ставропольского края откроется во вторник, 23 января. Он станет пятым по счету, наряду с площадками в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. На его площадке помимо пресс-конференций будут проходить круглые столы, экспертные сессии, презентации. Оператором площадки выступит ставропольское краевое информационное агентство "Победа 26".

В день открытия центра состоится встреча руководства ставропольских СМИ с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым, ректором СтГАУ Владимиром Ситниковым и руководством ставропольских СМИ. Также в день открытия на площадке пройдет первая пресс-конференция, посвященная развитию селекции и семеноводства.