В Подмосковье стартовал прием заявок на получение премии губернатора в области науки

Размер премии составляет 1 млн рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Прием заявок на соискание премии губернатора за коммерциализацию научных и научно-технических результатов стартовал в Московской области. Размер премии составляет 1 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Стать соискателями премии могут научно-технические коллективы, специалисты и ученые, чьи разработки уже получили практическое применение и внедрены в производственную деятельность. Срок достижений соискателей, представленных на конкурс, не должен превышать пять лет. По итогам конкурса ежегодно определяют 10 победителей. Размер премии для каждого составляет 1 млн рублей", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что прием заявок завершится 20 февраля 2024 года. Подать документы в Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья необходимо в бумажном и в электронном виде.