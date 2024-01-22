В Ульяновской области сняли введенные из-за метели ограничения движения

Их вводили для грузовиков и автобусов

УЛЬЯНОВСК, 22 января. /ТАСС/. Движение грузовых автомобилей и автобусов на трассах в Ульяновской области, которое было ограничено из-за метели, полностью восстановили, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"Все ограничения по дорогам сняты", - отмечается в сообщении.

В министерстве транспорта региона журналистам пояснили, что с 06:00 (05:00 мск) сняли временные ограничения для движения грузовых транспортных средств и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Ульяновской области.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ "Волго-Вятскуправтодор", все ограничения для движения транспорта на федеральных трассах в регионе сняты. "Движение восстановлено в полном объеме", - уточнила собеседница агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, снег в Ульяновске прекратился. Установилась морозная погода, сейчас в городе -16 градусов.