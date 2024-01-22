В Омской области число случаев COVID-19 выросло почти на 13% за неделю

Показатель заболеваемости составил 17,18 на 100 тыс. населения

ОМСК, 22 января. /ТАСС/. Число случаев COVID-19 в Омской области выросло за прошедшую неделю на 12,9%, до 323.

Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"По итогам третьей недели (15.01-21.01.2024) зарегистрировано 323 случая заболеваний COVID-19. Показатель заболеваемости составил 17,18 на 100 тыс. населения, что на 12,9% выше, чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.

Ежедневно в регионе фиксировалось от 3 до 77 случаев заболевания. В Омске зарегистрировано 80,2% всех случаев заражения коронавирусом. Большая часть заболевших - 87% - взрослые. Почти в 97% случаев болезнь протекает в виде ОРВИ.

По данным портала "Объясняем.рф", в Омской области за вторую неделю года было выявлено 266 случаев инфицирования, 43 человека госпитализированы.