В Вологодской области проведут проверку для выявления недобросовестных арендаторов леса

Как сообшил врио губернатора Георгий Филимонов, нерадивых недропользователей ждет обоснованное расторжение договора и отзыв лицензии через суд

ТАСС, 22 января. Власти Вологодской области проверят исполнение договоров на аренду лесных участков и лицензии на добычу песка. Нерадивых недропользователей, которые занимаются продажей леса "на корню" и "манипулируют" налоговыми платежами, ждет обоснованное расторжение договора и отзыв лицензии через суд, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов.

Как сообщил руководитель региона, выяснилось, что из 239 лицензий на добычу песка реальная работа ведется лишь по 74. При этом цена песка сильно разнится, от 15 до 200 рублей за куб. м.

"Получаю жалобы предпринимателей, которые заняты деревообработкой. Они сообщают, что есть фирмы, которые имеют лес в долгосрочной аренде, но при этом занимаются исключительно так называемой перепродажей "на корню". Лес должен находиться в аренде только у тех, кто им действительно занимается, у добросовестных лесопользователей. Поручаю проверить все долгосрочные договоры аренды леса, поскольку часть расчетной лесосеки находится в руках у нерадивых пользователей", - сказал Филимонов на оперативном совещании областного правительства.

Он отметил, что в регионе будут работать только те арендаторы, у которых есть соответствующий штат сотрудников и оплата налогов. "Прокладки", сидящие на природном богатстве, нам не нужны. Мы оставляем только реально действующие компании. Бюджет области недополучает крупные суммы. Нужен уход от монополизации, когда муниципалитеты сгружают делянки одним и тем же лицам. Важно, чтобы новые участники рынка заходили", - добавил Филимонов.

Глава региона поручил проверить и работу компаний по добыче песка. Как проинформировал заместитель губернатора Михаил Сылка, по документам видно, что проекты разработки и отчеты не соответствуют действительности. "Мы запросили у председателя правительства дополнительные средства на маркшейдерию и проведем ее, как только наступят благоприятные условия. Если будут несоответствия, пойдем в суд. Они [недропользователи] у нас взяли, застолбили и не работают. И в экономику ничего не дают, и другим людям ничего не дают. И установим единую цену песка на основании данных статуправления, по ней все будут едино платить НДПИ [налог на добычу полезных ископаемых]", - сообщил Сылка.

По словам замгубернатора, среди лесопользователей уже выявлены компании, у которых платежи налога на доходы физических лиц - ноль, при этом "лес продан, аренда за лес уплачена". По каждому недропользователю будет принято законное и обоснованное решение, занимаются проблематикой и сотрудники компетентных органов, добавил руководитель региона.