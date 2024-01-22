Депутаты Думы выступили за создание сурдологических центров в регионах

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что сурдологические центры есть в 53 субъектах страны, в остальных 36 регионах - только кабинеты

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы планируют рекомендовать региональным органам власти создать сурдологические центры в столицах всех регионов. Это следует из проекта рекомендаций комитета Госдумы по защите семьи по итогам парламентских слушаний "Социокультурная интеграция детей с нарушением слуха".

"Органам государственной власти субъектов РФ: региональным органам здравоохранения в каждом субъекте РФ организовать сурдологический центр в региональном центре субъекта с целью осуществления системы комплексной слухоречевой реабилитации детей с нарушением слуха и других функций, возложенных на него соответствующим приказом Министерства здравоохранения РФ", - говорится в тексте.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в ходе слушаний отметила, что сейчас сурдологические центры есть в 53 субъектах РФ, в остальных 36 регионах - только кабинеты.

Участники парламентских слушаний также планируют рекомендовать Минздраву РФ организовать региональные реабилитационные центры для лиц с нарушением слуха в Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах.

Согласно проекту рекомендаций, правительству РФ предложат разработать федеральную программу социокультурной реабилитации детей с нарушением слуха и членов их семей. Также рекомендуется разработать курсы и программы обучения и повышения квалификации специалистов, работающих с детьми с нарушением слуха. Кроме того, кабмину может быть рекомендовано разработать меры для ускорения процесса регистрации технических средств реабилитации отечественного производства и локализованного производства в дружественных странах.