СМИ: прокуратура Парижа отклонила одну из жалоб на домогательства со стороны Депардье

По информации RTL, дальнейших судебных действий по ее делу проводиться не будет, если только актриса Элен Даррас не подаст новую жалобу

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Прокуратура Парижа прекратила расследование по жалобе актрисы Элен Даррас, обвинявшей актера Жерара Депардье в домогательствах на съемках фильма в 2007 году. Об этом сообщила радиостанция RTL.

По ее данным, дальнейших судебных действий по ее делу проводиться не будет, если только актриса не подаст новую жалобу. Радиостанция отмечает, что ее делом занимался тот же следственный судья, который рассматривает другую жалобу против Депардье, поданную актрисой Шарлот Арну. В рамках этого дела ему уже были предъявлены обвинения, идет судебное разбирательство.

Даррас утверждала, что Депардье домогался ее во время съемок фильма "Диско" в 2007 году. Она дала показания следователям весной 2023 года, а также интервью интернет-изданию Mediapart, которое тогда опубликовало обвинения еще 12 женщин в адрес актера. Однако прокуратура отказалась автоматически возбуждать дело только на основе их интервью, пригласив их подать индивидуальные жалобы с подробным изложением фактов. В декабре 2023 года Даррас вновь изложила свою версию событий в эфире телеканала France 2 в рамках передачи, посвященной обвинениям в адрес Депардье со стороны нескольких женщин.

Ранее в окружении актера сообщили ТАСС, что Депардье, имеющий российское гражданство, глубоко переживает из-за очередного витка кампании, связанной с обвинениями в сексуальных домогательствах. Было отмечено, что эта медийная кампания была развернута в отсутствие каких-либо судебных решений по вменяемым ему действиям.