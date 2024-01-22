Белоруссия планирует открыть авиасообщение еще с десятком регионов России

Посол в РФ Дмитрий Крутой планирует посетить Архангельск на этой неделе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Белоруссия прорабатывает возможность расширения авиасообщения с российскими регионами. Об этом сообщает посольство Белоруссии в РФ.

"Прямые рейсы в белорусские города прорабатываем с десятком регионов [РФ], в том числе с Архангельском", - говорится в сообщении белорусского посольства в Telegram-канале. Отмечается, что посол в РФ Дмитрий Крутой планирует посетить Архангельск на этой неделе.

Программа по формированию единой транспортной системы Союзного государства является частью союзных пакетных договоренностей, включающих 28 союзных программ. Стороны постоянно работают над расширением региональных перевозок. Как сообщал в июне 2023 года статс-секретарь - заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев на заседании комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по энергетике и транспорту в Новополоцке (Витебская область), за 2022 и начало 2023 года было открыто прямое авиасообщение из Минска с Калугой, Нижним Новгородом, Пермью, Уфой, Череповцом и другими городами, также растет пассажиропоток на железнодорожном транспорте.