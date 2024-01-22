МИД РФ заявил о работе над возвращением пострадавших в крушении в Афганистане россиян

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россия выражает признательность афганским властям за содействие в организации поисково-спасательной операции

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. РФ прорабатывает вопрос возвращения на родину соотечественников, пострадавших в авиакатастрофе в Афганистане. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Со своей стороны Российская Федерация выражает признательность властям Афганистана за содействие в организации поисково-спасательной операции в условиях труднодоступной горной местности и низких температур, - указала Захарова. - Прорабатывается вопрос возвращения соотечественников на родину".

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил ТАСС, что два человека из шести находившихся на борту самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан, погибли. Он добавил, что пострадавшие в результате крушения самолета были доставлены специальным рейсом в Кабул.