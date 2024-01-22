В Театре им. Моссовета рассказали о самочувствии Талызиной

По словам директора Алексея Черепнева, артистка проходит обследование, чувствует себя хорошо

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, которой 22 января исполнилось 89 лет, проходит обследование, но чувствует себя уже хорошо, сообщил ТАСС директор Театра им. Моссовета Алексей Черепнев.

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили о госпитализации актрисы.

"Валентина Илларионовна приболела, сейчас она находится в клинике на обследовании, самочувствие у нее уже хорошее. Сегодня мы поздравили ее с днем рождения и передали подарок. Очень ждем ее в театре и на сцене!" - сказал директор.

Сама актриса заверила ТАСС, что здорова. "Я здорова", - сказала она, отвечая на вопрос о самочувствии.

Ранее театр сообщил о замене спектакля с участием Талызиной. "20 января 2024 года, в связи с болезнью народной артистки России Валентины Талызиной, вместо объявленного на Основной сцене спектакля "Волки и овцы" будет показан спектакль "Горе от ума", - говорится на сайте театра.

Талызина - актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Она родилась 22 января 1935 года в Омске. Окончила ГИТИС в 1958 году и с этого времени служит в Театре им. Моссовета. В настоящее время занята в спектаклях "Пиковая дама" и "Волки и овцы". В кино дебютировала в 1963 году в фильме "Человек, который сомневается". Среди картин с ее участием - "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники", "Большая перемена", "Невероятные приключения итальянцев в России", "О бедном гусаре замолвите слово", "Ирония судьбы, или с легким паром!", телесериалы "Ленинград", "Достоевский", "Екатерина", "Кухня".