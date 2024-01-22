В РПЦ раскритиковали логотип освобождения Ленинграда от блокады без креста на соборе

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что не понимает желания изображать соборы без крестов, отметив, что российский герб на логотипе изображен с крестом

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Изображение Петропавловского собора без крестов на логотипе 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады является "культурно-историческим выхолащиванием". Такое мнение высказал заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Из града Святого Петра сообщают, что логотип 80-летия освобождения Ленинграда от блокады подвергся культурно-историческому выхолащиванию. Петропавловский собор почему-то показался дизайнерам официального логотипа более подходящим <...> без крестов", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что не понимает желания изображать соборы без крестов, отметив, что российский герб на логотипе изображен с крестом.

Ранее критику, в том числе со стороны Русской православной церкви, вызвал дизайн обновленной тысячерублевой банкноты - на ней здание церкви в Казани, где сейчас расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, было изображено без креста. После возникшей в обществе дискуссии в Банке России заявили, что оборотная сторона купюры будет доработана, также планируется более публично обсуждать новый дизайн банкнот.

В декабре 2023 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пренебрежительное отношение к духовной и исторической самобытности России, в том числе к христианскому кресту и другим символам, на публичных изображениях неприемлемо, особенно когда страна вовлечена в глобальное цивилизационное противостояние.