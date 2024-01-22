В РФ утвердили перечень видов дорогостоящего лечения за счет средств ИИС-3

В список вошло 18 видов лечения, в том числе хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень видов дорогостоящего лечения, оплата которого возможна за счет средств на ИИС-3 без его закрытия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В список вошло 18 видов лечения. В частности, это хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаза и тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга. Кроме этого, в перечень попали комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета, терапевтическое лечение орфанных заболеваний, системных поражений соединительной ткани и демиелинизирующих заболеваний нервной системы.

Также без закрытия ИИС-3 можно будет оплатить лечение терминальной почечной недостаточности и терминальной печеночной недостаточности, комплексное лечение ожогов, трансплантацию органов, тканей и костного мозга, реконструктивные и пластические операции для лечения последствий травм или заболеваний, имплантацию протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов.

Подписанное распоряжение - часть работы по реализации новых норм федерального закона "О рынке ценных бумаг" и ряда других законов. Изменения в них были приняты в декабре 2023 года, уточняется в материалах на сайте Министерства финансов.

Индивидуальный инвестиционный счет - это специальный счет, средствами которого управляет брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда. От имени владельца счета они инвестируют средства в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты, напомнили в Минфине.