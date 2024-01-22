Ленинградская область планирует вдвое сократить объем полигонного захоронения ТКО

Это станет возможным после ввода в эксплуатацию двух комплексов переработки отходов - "Кингисепп" в 2024 году и "Рахья" - в конце 2025 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Ленинградская область обеспечит стопроцентную обработку всех твердых коммунальных отходов и снизит в два раза объем полигонного захоронения в конце 2025 года. Это станет возможным после ввода в эксплуатацию двух комплексов переработки отходов - "Кингисепп" в 2024 году и "Рахья" - в конце 2025 года, рассказали ТАСС в управляющей компании по обращению с отходами в Ленобласти (УКООЛО).

"Завершить строительство КПО "Кингисепп" планируется во втором квартале 2024 года. <…> Планируемый срок завершения строительства КПО "Рахья" и ввода в эксплуатацию - конец IV квартала 2025 года. <…> Строительство данных комплексов позволит обеспечить выполнение Ленинградской областью показателя нацпроекта "Экология", а именно - 100% обработку всех образующихся в области ТКО и снизить показатель полигонного захоронения в два раза - объяснили в управляющей компании.

Уточняется, что строительство КПО Кингисепп позволит обрабатывать 100% от всего входящего потока отходов Ленинградской области, образующихся в восьми южных районах Ленинградской области. Входящий поток ТКО составит 300 тыс. тонн, процент утилизации - порядка 50%. На предприятии задействованы все современные российские технологии по отбору различных фракций вторичных материальных ресурсов (ВМР), включая и технологию биокомпостирования. Общий объем инвестиций в проект составит 3,8 млрд рублей, в том числе, в рамках федеральной поддержки от Российского экологического оператора - 2,9 млрд рублей.

Проектирование КПО "Рахья" завершено, были проведены общественные слушания, документы подали на государственную экологическую экспертизу. Комплекс сможет принять более 300 тыс. тонн отходов в год. Как отметили в УКООЛО, "Рахья" является одним из ключевых инвестиционных проектов в Ленобласти с объемом инвестиций чуть менее 6 млрд рублей. До 90% от стоимости КПО "Рахья" будет профинансировано за счет средств, полученных от выпуска облигаций ППК "Российский экологический оператор".

"КПО "Рахья" будет обрабатывать 100% от всего входящего потока отходов, с учетом отбора ВМР и биокомпостирования, процент захоронения снизится до 60%. Таким образом, именно благодаря реализации КПО "Рахья" и направлении потоков отходов на рассматриваемый объект, Ленинградской областью будут выполнены показатели по обработке ТКО, предусмотренные национальным проектом "Экология", - заключили в управляющей компании по обращению с отходами.