Умер сын правозащитника Мартина Лютера Кинга

Ему было 62 года

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Сын американского проповедника, общественного деятеля и правозащитника Мартина Лютера Кинга Декстер Скотт Кинг умер в возрасте 62 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Центра Кинга (The King Center).

"22 января 2024 года умер младший сын Мартина Лютера Кинга Декстер Скотт Кинг", - отмечается в тексте.

Как уточняет телеканал CNN, причиной смерти сына Кинга стал рак простаты.

15 января исполнилось 95 лет со дня рождения Мартина Лютера Кинга. Он стал известен как лидер движения ненасильственного сопротивления расовому угнетению в 1955 году, когда по его призыву темнокожее население Монтгомери бойкотировало автобусное сообщение города.

В 1963 году журнал Time признал правозащитника человеком года. В 1964-м Кинг получил Нобелевскую премию мира за "руководство ненасильственным сопротивлением расовым предрассудкам в США", став самым молодым лауреатом на то время (35 лет).